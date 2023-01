Sono queste le novità di formazione più attese in vista di Juventus-Udinese, quei due bei pezzi di Juve virtuale che Max Allegri ha finalmente provato nell'allenamento della vigilia. Con loro anche altre novità, come Daniele Rugani al posto dell'affaticato Gleison Bremer per esempio.Nelle rotazioni quasi scientifiche studiate da Allegri tra Cremonese e Udinese c'era infatti anche la staffetta con Arek, questa volta sarà il polacco a indossare i panni del dodicesimo uomo salvo cambi di rotta del sabato.Con Kean che deve riprendere quel discorso, finalmente virtuoso, avviato nell'ultima fase pre-Mondiale. Solo con quell'atteggiamento e continuando a segnare con la dovuta frequenza, infatti, potrà convincere la Juve a puntare su di lui anche in futuro. O in alternativa a ottenere quella chiamata da un altro top club che negli scorsi mesi ha atteso senza successo.28 milioni più 3 di bonus per il riscatto dopo i 7 già spesi per il prestito biennale.a cui spetterà il compito di trovare la squadra giusta nel caso in cui nemmeno stavolta dovesse scattare davvero l'amore con la Juve:Insieme per forza anche questa stagione, ora tocca Kean. Sbocciando definitivamente, il resto sarà una conseguenza. Con l'Udinese si comincia.– Questa quindi la Juve anti-Udinese provata da Allegri alla Continassa.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barbieri, Fagioli, Paredes, Barrenechea, Iling-Junior, Soulé, Milik.: Bonucci, Bremer, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.: Bremer.: nessuno.