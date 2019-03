Problemi in casa Juve per Mattia De Sciglio. Il terzino non è stato convocato per la sfida di questa sera, contro l'Udinese, per un problema muscolare. Durante l'allenamento di questa mattina, infatti, ha accusato un affaticamento all'adduttore che lo mette a rischio anche per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di martedì, contro l'Atletico Madrid.