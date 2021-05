La Juventus è sempre all'erta per trovare le migliori occasioni a parametro zero. Secondo il Mundo Deportivo per la fascia destra c'è l'ipotesi Elseid Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli. Per ingaggiare il terzino albanese, però, la Juve dovrebbe battere però la concorrenza di ​Paris Saint-Germain e Atletico Madrid.