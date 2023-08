La sfida contro il Real Madrid chiude la serie di amichevoli Oltreoceano della Juventus: dopo l’incontro saltato con il Barcellona e la vittoria ai rigori sul Milan, la formazione di Massimiliano Allegri sfida i Galacticos di Carlo Ancelotti. Secondo i betting analyst sono gli spagnoli i favoriti per la vittoria, offerti rispettivamente a 1,72 e 1,78, mentre l’«1» viene proposto a quota più che raddoppiata, tra 3,80 e 3,85; quote simili per il pareggio, che oscilla tra 3,75 e 3,85. L’inizio dei campionati si avvicina, ma trattandosi comunque di un’amichevole si assisteranno sicuramente a esperimenti e ampie rotazioni: anche per questo si prevede una partita con un buon numero di gol, con l’Over che si gioca a 1,52, in netto vantaggio sull’Under, a 2,22; allo stesso modo, il Goal prevale sul No Goal, a 1,52 contro 2,21.