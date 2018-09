Primo e secondo gol con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo si sblocca e decide il match con il Sassuolo. Nel post partita il 7 bianconero è intervenuto a Sky Sport: "Sono molto contento, il Sassuolo ha giocato bene ma noi siamo stati intensi e abbiamo creato tanto. Avevo voglia di segnare, sono contento. Arrabbiato per i due gol sbagliati? E' il calcio, prima conta vincere e fare bene. Chiaro che un po' d'ansia in generale c'era dopo il mio passaggio dal Real Madrid, c'era grande attesa. La vita è così, sto lavorando bene e i compagni mi aiutano alla grande ad adattarmi al nuovo campionato. Ora la Champions League, casa mia? E' la competizione che amo di più. Speriamo di avere fortuna, sarà un gruppo difficile ma non vedo l'ora".