La Juventus non vuole più rimandare e dopo il primo match point sprecato contro l'Udinese si appresta ad affrontare la Sampdoria allo Stadium per porre la parola fine sulla questione scudetto. Il calcio d'inizio a partire dalle 21.45 potrà infatti consegnare, in caso di vittoria, il nono successo consecutivo alla società bianconera e a Maurizio Sarri il suo primo titolo a Torino. Senza l'infortunato Douglas Costa di fronte la Juve si troverà una Samp che con Claudio Ranieri ha già compiuto il miracolo della salvezza, insperato a metà stagione, ma che arriva da una bruciante sconfitta nel derby contro il Genoa.



STATISTICHE - La Juventus ha affrontato la Sampdoria 123 volte in A: 60 successi, 37 pareggi e 26 sconfitte, ma Juve e Samp non pareggiano in Serie A dal dicembre 2014 (1-1 allo Stadium). I bianconeri hanno trovato il gol in tutte le ultime 10 partite interne di Serie A contro la Sampdoria, realizzando 29 reti nel parziale (2.9 di media a match), ma hanno incassato 13 gol nelle ultime sei giornate di campionato: solo Brescia (16) e SPAL (20) hanno fatto peggio.



I SINGOLI - La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A per il difensore della Juventus Giorgio Chiellini: quattro gol in 19 partite. I primi gol dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala in Serie A sono arrivati proprio contro la Sampdoria nel novembre 2012, doppietta con la maglia del Palermo. Complessivamente ha segnato sette reti nella competizione ai blucerchiati, contro nessuna formazione ne conta di più. L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha disputato 84 partite e realizzato 23 gol nel massimo campionato con la maglia della Juventus, tra il 2010 e il 2014. Da ex, ha realizzato appena una rete contro i bianconeri in campionato all’Allianz Stadium, tuttavia proprio nella sfida più recente (1-2 del dicembre 2018).​



LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

SAMPDORIA: Audero; Chabot, Yoshida, Tonelli; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto, Augello; Ramirez, Quagliarella.

.​

