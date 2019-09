Sarri non fa sconti. L'allenatore della Juventus aveva chiesto al ds Paratici una rosa di 22-23 calciatori e ora non scenderà a compromessi. Come si legge sul Corriere dello Sport, nessun contentino a Emre Can e Mandzukic (esclusi dalla lista Uefa per la Champions League), che giocheranno solo se strettamente necessario.



Entrambi restano sul mercato. Secondo Tuttosport, per il centrocampista tedesco resta aperta la pista che porta a Barcellona in cambio di Rakitic a gennaio. E' soltanto una questione di tempo anche l'addio dell'attaccante croato, mentre la retrocessione a riserva di Higuain lascia sul mercato pure Dybala: PSG e Tottenham restano alla finestra.