Quando torna Alex Sandro? Ne ha parlato così oggi Pirlo in conferenza stampa verso Juve-Verona: "È in via di recupero, sta lavorando piano piano per ritrovare la forma migliore. Ha avuto un brutto infortunio ed è un po' indietro. Credo che non possa rientrare prima della sosta". ​​Il terzino quindi salterà almeno altre cinque partite: Verona, Spezia e Lazio in campionato, Barcellona e Ferencvaros in Champions League.