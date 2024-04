Juve Stabia, Langella: 'De Laurentiis fra i primi a chiamarmi. Possibile sinergia mercato col Napoli'

, non smette di festeggiare la promozione e il ritorno in Seri B della squadra campana. Parlando a CN24 il numero uno gialloblu ha già anticipato una possibile collaborazione con il Napoli per le prossime annate."Voglio ringraziare tutti, dai dirigenti, all'allenatore, ai calciatori e a tutti quelli che fanno parte di questa squadra che mi inorgoglisce. E' stata un'annata veramente incredibile. Abbiamo puntato sulla sostenibilità e col passare del tempo ci siamo resi conto che la squadra aveva una grande valore a livello umano e agonistico per compiere quest'impresa".

"Con De Laurentiis ci siamo scambiati battute e complimenti, è stato tra i primi a chiamarmi ieri dopo la promozione. Possiamo riproporre una nuova amichevole col Napoli per la fortuna, dopo la prima amichevole è arrivata la vittoria dello scudetto del Napoli e dopo la seconda c'è stata la promozione della Juve Stabia"."Mister Pagliuca e il direttore Lovisa resteranno alla Juve Stabia, abbiamo già rinnovato con loro. Sono stati i protagonisti principali"."Il Napoli ci può aiutare tanto per rinforzarci"