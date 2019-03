Con il report dell'allenamento odierno pubblicato sul proprio sito ufficiale, laha diramato un aggiornamento sulle condizioni di salute di. Il centrocampista, a cui era stato diagnosticato un problema cardiaco, si era immediatamente operato e, nei giorni scorsi, in seguito a segnali di grande miglioramento, aveva fatto pensare a un rientro anticipato rispetto alla prognosi di un mese.I nuovi accertamenti cardiologici hanno mostrato miglioramenti, ma non sufficienti ad un rientro anticipato in campo: "Sami Khedira ha sostenuto gli accertamenti cardiologici previsti che hanno evidenziato la buona evoluzione clinica del trattamento effettuato e ha iniziato un programma di allenamenti personalizzati. Al momento confermata la prognosi di circa un mese dalla data dell’intervento per la ripresa della piena attività agonistica".