Il calciomercato si sa è fatto di strani intrecci anche e soprattutto economici.



Dinamiche spesso oscure alla stragrande maggioranza degli osservatori esterni ma che consentono alle società che le mettono in pratica di restare in piedi. Come evidenzia questa mattina Repubblica, tra queste rientrano a pieno titolo due operazioni che hanno recentemente coinvolto Genoa e Juventus. Si tratta del passaggio definitivo in rossoblù di Andrea Favilli e Stefano Sturaro.



Per il giovane attaccante le due società hanno raggiunto l'accordo che prevede l'obbligo di riscatto da parte del grifone a fine stagione con un corrispettivo pari a 12 milioni di euro totali tra quanto già versato la scorsa estate e quanto invece verrà girato il prossimo luglio. Per il cartellino del centrocampista sanremese sarà invece di 18 milioni l'esborso garantito dai liguri ai piemontesi.



In totale fanno 30 milioni di euro che il Genoa garantirà alle casse bianconere per due giocatori che negli ultimi mesi sono stati quasi solo in infermeria ma su cui evidentemente il club più antico d'Italia punta forte. Tanto da garantire ai campioni d'Italia un quarto della cifra investita nell'acquisto di Cristiano Ronaldo, pagato 105 milioni più 15 di bonus al Real Madrid.



In pratica la Juve è riuscita a comprare CR7 anche grazie al grosso contributo arrivato dalla sponda genoana del Bisagno.