Juve, una contropartita per convincere la Fiorentina a lasciar partire Nico Gonzalez? Tutti i nomi

47 minuti fa

1

La Juve e Thiago Motta cercano un esterno offensivo per rinforzare le proprie corsie nella prossima stagione. Ma Adeyemi non è l'unica pista battuta dai bianconeri che, recentemente, hanno messo anche gli occhi in casa Fiorentina per Nico Gonzalez. La viola non considera l'argentino incedibile e nelle prossime ore potrebbe svilupparsi una trattativa. ma c'è da convincere il club gigliato che per l'ex Stoccarda ha già rifiutato 40 milioni di euro la scorsa estate.



L'IDEA DI GIUNTOLI - Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno valutando l'idea di inserire una contropartita tecnica nell'affare per avvicinarsi alla valutazione che i vertici della Fiorentina fanno del proprio gioiello. Per il quotidiano, il primo in lizza in questo senso è Weston McKennie, già avvicinato alla Fiorentina negli ultimi giorni. ma attenzione anche ai nomi di Rugani, Kostic e De Sciglio, tutti calciatori ai margini del progetto tecnico.