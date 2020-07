Valerio Visconti, vice allenatore della Juve Under 23, ha parlato alla stampa al termine della partita pareggiata 2-2 contro la Carrarese, risultato che non è servito per accedere alla Final Four: "Abbiamo regalato il primo tempo, i primi minuti, ci era capitato anche col Padova. Queste sono partite dove anche l'esperienza e il vissuto dei singoli fa la differenza. I ragazzi l'hanno pagata, forse ci siamo sciolti un po' troppo tardi. Penso ci sia stata una reazione da Juventus, che ha un carattere formato e un'identità che si è consolidata grazie al lavoro. Il rammarico è quello di essere scesi in campo meno spensierati rispetto al solito".