Il telefono squilla incessantemente e Darko Ristic, agente di Vlahovic, deve decidere se rispondere o meno. Dall’altra parte della cornetta ci sono diversi top club europei che desiderano essere informati sulla situazione dell’attaccante serbo.prendersi definitivamente la Juve o tentare il decollo in un altro club? La certezza, allo stato attuale, è che la Juventus non ha intenzione di svendere il suo numero 9 e servirebbe un’offerta pazza, superiore agli 80 milioni di euro per dare il via a una vera e propria trattativa.