Ha ragione, il calciatore straniero che ha vinto più scudetti nella storia del calcio italiano: la suaera più forte di quella attuale. Il giocatore, ancora rimpianto per il ruolo di terzino destro, aggiunge, quasi ad addolcire la pillola: “E’ una questione di dettagli”.Se i dettagli sono troppi, però alla fine mettono in crisi l’insieme. Ed è quello che vediamo alla Juve da un po’ di anni. Il dettaglio più problematico, a cui ora si aggiunge anche la difesa, risulta il centrocampo. Tre, quattro anni? Da quando questo settore nevralgico balbetta in ogni sua fase: non sa costruire dal basso, non sa amministrare, è scarsamente propositivo e soprattutto filtra male, molto male.