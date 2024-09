Juvemania: che differenze con il passato. Thiago Motta ha avuto ragione su Vlahovic

Redazione Calciomercato

Vecchia storia, che è proprio vecchia quanto il mondo: la vittoria cambia veramente la percezione di ogni cosa.torna a Genova, prende i tre punti e sì, torna un timore concreto (per gli altri) in questo campionato. Poi succede anche questo: i tre punti con il Genoa consentono di superare il record stabilito dieci anni fa dalla prima Juve dell'allenatore livornese.Così, sempre nell'ottica del successo, tutto ha oggettivamente un'altra luce, una chiave differente, un modo più marcato di vedere questa prima parte della stagione bianconera.

Il tempo che passa era l'unica medicina al mal di gol: non serviva aspettare Vlahovic - che ciclicamente torna sempre a rispondere alle critiche -, non serviva cambiare modo di giocare.Ecco: se c'è un tema, per questa squadra, nel bene e nel male è che non arriva mai a vivere con frenesia il risultato. L'obiettivo alla base è costruire a modo proprio, difendere bene, alzare il numero di occasioni per aiutare le frecce offensive. Ma mai dandosi fretta, mai rendendosi protagonisti di scelte azzardate.

Anche questo, comunque, si è detto della Juventus di Thiago Motta. Dell'incapacità di portarla a casa con una giocata estemporanea, con un'azione sporca, con la possibilità di andare oltre senza lo spartito preciso e con soltanto l'idea di colpire. A volte sì, servirebbe. Altre volte… lasciare cucinare Motta è l'unica cosa che conta. Soprattutto nei rapporti umani, specialmente per quanto visto con. Il dubbio era: lo farà giocare? E l'ha fatto giocare. L'altra domanda è stata: come avrà il fatto di essere sostituito al 45' per demerito? Eh, l'ha presa così. Con enorme voglia di dimostrare. Tutti ce l'hanno, in bianconero. Altra grossa differenza col passato.