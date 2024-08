Juvemania: dal colpo Koopmeiners al caso Chiesa. Giuntoli sulle montagne russe. Il capolavoro? Thiago Motta

Redazione Calciomercato

E' andato tutto come doveva andare. Con gli alti, i bassi, le attese - diverse - e i momenti di pura gioia, come quando si sono sbloccati due affari come, che sembravano impossibili da portare a casa. Almeno a un certo punto.ha vissuto un'estate maledetta e benedetta, e sebbene non figuri nell'elenco degli acquisti e delle cessioni, non si può non partire da una banalità: il grande colpo è stato, e le prime due giornate ci evitano di aggiungere i perché della considerazione.L'idea è al centro della Juve, così il mercato si è fatto per una volta "" e non basato sugli umori e le condizioni dei potenziali acquisti. C'erano ruoli da coprire e caratteristiche da ricercare. Ed è stato fatto esattamente questo, ed è stato fatto con giocatori assolutamente interessanti, Che andranno testati ad altezza, ma comunque con una base solida quantomeno per avere fiducia, per incastrarsi bene all'interno di un meccanismo virtuoso.

Ecco: virtuoso. Le vittorie conci dicono chiaramente come la squadra disia già avanti nel percorso di auto-conoscenza, e come il terreno dellada arido si sia trasformato in fertile. Il direttore ha ragionato pure in quel senso, non serviva un nome tanto per prenderlo, ma serviva partire da un contesto e provare a migliorarlo con determinate dinamiche. Del tipo: lacrea pochissima superiorità numerica? Dentro un dribblatore come. Serve geometria a centrocampo? Ecco. Un portiere affidabile con esperienza da ultimo uomo? Di Gregorio è perfetto.

E' il segreto dell'idea chiara: non puoi tentennare se tutto davanti a te è estremamente cristallino, senza il buio della notte a generarti preoccupazioni. In questo senso, la luce dellaè stata così irradiante da non perdere il senno dopo l'affare Sancho sfumato. O da farsi andar benequando c'era la possibilità (prima) di prenderee (dopo). Sembrano incidenti di percorso da raccontare nelle storie a lieto fine, per dirti che alla fine inciampare è persino salutare.E' un mercato da 8.generato dal campo e l'inevitabile curiosità che porta con sé questa squadra, specialmente adesso che si aggiunge tasso tecnico, personalità e qualità a una squadra che aveva persino dimostrato tutti questi aspetti con un gruppo ridotto e farcita di giovani.

E' andato tutto come doveva andare, appunto.che pure un po' di rischi li ha corsi, e su qualcuno è rimasto parzialmente bruciato. Pure qui: c'è stato un "prima" perfetto e un "dopo" per cui vale la pena accontentarsi, con il supporto dei risultati. La cessione migliore? Moisealla. L'occasione perduta? Eh,