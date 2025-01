Juventus, Arthur a un passo dal Santos: la formula e il nodo ingaggio

Il nodo sta per essere sciolto, una delle situazioni di calciomercato pendentiin casapuò sbloccarsi a breve: ilinfatti ècon il club bianconero per ottenere- I brasiliani vorrebbero inserireex Barcellona e Liverpool al termine della stagione. Il, che negli ultimi anni ha faticato a trovare continuità tra infortuni e prestiti poco fortunati, è aperto all’idea diper rilanciarsi: inoltre il possibile arrivo dial Santos rappresenterebbe un ulteriore incentivo, visto che i due sono ex compagni e molto amici.

le parti stanno discutendo gli ultimi dettagli prima di raggiungereIl contratto di Arthur con la Juventus scadràper chiudere la trattativa, il Santos chiede che sia la Juventusin questa stagione,dei 5 netti dello stipendio.