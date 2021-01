A poche ore dalla sfida contro l’Inter, il centrocampista della Juventus Arthur ha parlato al canale Youtube Desimpedidos, soffermandosi sulle differenze tra Cristiano Ronaldo e Messi: "Ognuno ha il proprio modo per mostrare la propria leadership. Leo lo manifesta con i gesti, molti non lo capiscono ma in campo lo fa vedere anche solo ricevendo la palla, con la voglia di portare la palla in porta e vincere la partita. Si vede. Ronaldo si esprime di più, con i gesti e con le parole. E ovviamente anche quando prende palla e vuole andare a segnare. Nello spogliatoio è molto presente. Ovviamente come tutti ha più feeling con alcune persone. Va d'accordo con tutti però e parla con tutti. Forse anche grazie alla lingua anche noi ci capiamo. Non andiamo a prenderci caffè insieme, ma abbiamo un buon rapporto.



CHI DEI DUE COME CAPITNANO – “Chi sceglierei come capitano? È difficile. In una partita uno segna 5 gol e l'altro anche. Entrambi sono grandi leader. Ma io scelgo Ronaldo, dato che stiamo giocando nella stessa squadra".