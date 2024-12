Juventus, caccia al vice-Vlahovic: Füllkrug si propone, osservato Tengstedt

Redazione Calciomercato

Priorità al nuovo difensore. Anzi, ai nuovi difensori perché la Juventus ha deciso di prenderne due sul mercato di riparazione. Ed è una notizia che può sorprendere considerando che i veri problemi della formazione bianconera risiedono qualche metro più avanti, in attacco.è convinto che, nel lungo periodo, la mancanza di alternative valide sommata ai tanti impegni finiranno per penalizzare il rendimento della squadra.i, però, lavora sotto traccia anche all’arrivo di un, in attesa del rientro di Arek Milik.

Le idee ci sono e con loro anche la volontà di migliorare una squadra che sta trovando delle difficoltà importanti a trovare la via della rete in campionato (24 gol in 15 partite).ad aprire una trattativa già a gennaio. Ci sono voci di un interesse per, 6 gol e 1 assist in 15 presenze nell’attuale Premier League. Su di lui ha puntato fortissimo l’Ipswich, tanto da presentarsi da neopromossa con 15 milioni di sterline dal Manchester City. Ora il valore del cartellino è certamente aumentato rendendo così improbabile un suo addio prima del termine della stagione.

- Niclas Füllkrug si era lasciato sedurre dalla Premier League, la scorsa estate, accettando il trasferimento al West Ham dal Borussia Dortmund per 26 milioni di euro più 4 di bonus. L’impatto con gli Hammers però è stato molto negativo, Niclas non ha legato con Julen Lopetegui e passa più tempo in panchina che in campo perdendo così anche il posto da titolare nella Nazionale tedesca. Ecco perché la Roof, agenzia di procuratori, sta scandagliando il mercato alla ricerca della migliore soluzione per andare via dopo appena quattro mesi dall’arrivo.La Juventus ha preso tempo e potrebbe valutare solo un’acquisizione in prestito con diritto di riscatto. Le parti si aggiorneranno più avanti, il 31enne attaccante gradirebbe un trasferimento a Torino.