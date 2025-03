Juventus, Cassano: "Thiago Motta è in totale confusione. Mi hanno detto come fa la formazione..."

Della crisi, sconfitta ancora, questa volta dalla, si è parlato anche a "Viva el Futbol", trasmissione in streaming della quale è ospite fisso. L’exha detto la sua sue sul suo operato sulla panchina bianconera. Queste le parole di. Io parto dalle dichiarazioni di Thiago che sottolinea come anche con l'Atalanta, contro la Fiorentina siamo partiti bene… Lui giustamente si prende delle responsabilità e le colpe maA distanza di 7 mesi e davanti alle ultime due settimane disastrose, la realtà è cheÈ in totale difficoltà, in una grandissima confusione e zero idee".

"Poi voglio capire una cosa:a mio parere ha perso il gruppo. Ho visto un giocatore comein chiara difficoltà per una posizione non sua.Dice: son convinto di questo progetto. E invece. Dunque quando si va parlare o si è forti e credibili, oppure la presa per il c*lo nei confronti dei tifosi, a me proprio non piace", ha chiosato.