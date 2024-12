AFP or licensors

Juventus, cattive notizie dalla Continassa: Cambiaso e Douglas Luiz ancora a parte, niente Monza

Alessandro Di Gioia

13 minuti fa

Non arrivano buone notizie dall'allenamento odierno della Juventus. La situazione di Douglas Luiz e Andrea Cambiaso resta invariata, con entrambi i giocatori che continuano a svolgere un programma di lavoro differenziato. Questo dettaglio lascia pochi dubbi sulla loro disponibilità per la prossima sfida contro il Monza, in programma nel weekend: la loro presenza appare ormai praticamente impossibile, un'assenza che obbligherà l'allenatore Thiago Motta a rivedere le sue scelte e a studiare soluzioni alternative per sopperire a queste defezioni.



NIENTE MONZA - Domani è già giornata di vigilia e rifinitura, a meno di sorprese Cambiaso e Douglas Luiz non saranno a disposizione per la trasferta di Monza. I due, adesso, mettono nel mirino il prossimo impegno contro la Fiorentina, il 29 dicembre.