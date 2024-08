Juventus, sparite le maglie di Chiesa e degli altri esuberi dallo store ufficiale: si "salvano" solo in due

La nuovavuole fare le cose per bene. Il progettodeve rilanciare i bianconeri ai vertici del nostro calcio e, per farlo, non ammette. Chi non fa parte del progetto viene accompagnato alla porta, senza troppe remore. Sta succedendo questo con gli almenoe quindi da tagliare per consegnare la rosa perfetta per l'ex Bologna.Non si fanno sconti quindi e non si escludono ancheDopo la gara con il Brest, Motta ha parlato chiaro di quelli che non c'erano e che non ci saranno anche per il resto della stagione.A testimoniare questo status di separati in casa c'è ancheNessuna possibilità di reintegro in rosa per loro, nessuna possibilità di acquistare le maglie diPresenti quelle dima anche per loro potrebbero a breve cambiare le carte in tavola e materializzarsi un cambio di squadra.

A Pescara, dopo il 2-2 con i francesi del Brest, Motta aveva detto: "Dietro l'esclusione dici sono ragioni di mercato: sia per lui che per gli altri che sono rimasti a Torino, tranne Fabioche in questo momento è infortunato. Noi siamo stati chiari all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. Abbiamo dei giocatori forti, bravi e che sono abituati a giocare con continuità.Patti chiari, amicizia lunga: per questi giocatori l'avventura alla Juve è finita, così come le maglie negli store.