Juventus, è l'ora della verità per Vlahovic: continuità e leadership o David sarà una scelta inevitabile

, protagonista assoluto del ritorno al successo in campionato della Juventus – contro il Genoa, per 0-3, dopo tre 0-0 consecutivi – grazie alla doppietta realizzata nel silenzio dello stadio Ferraris (partita disputata a porte chiuse, a causa dei noti fatti – e delle conseguenti decisioni – accaduti pre, durante e post derby con la Sampdoria in Coppa Italia)., momentaneamente,. Poco decisivo e incisivo e così l’ex Fiorentina sigla altri due gol con il quale proietta la formazione di Thiago Motta in testa alla classifica, in attesa del Napoli.

Complici la difficoltà della Juventus di produrre giocate offensive e nitide occasioni da gol (non a caso, la Vecchia Signora arrivava da tre turni consecutivi a secco nel tabellino dei marcatori) e reduce lo stesso ex Fiorentina dal cambio di Thiago Motta al 45esimo della sfida contro il Napoli,. Da ciò deriva anche l’esultanza polemica dopo il gol del 2-0 contro il Genoa, con la punta serba che ha scelto di fare il gesto con la mano delle chiacchiere come per dire: "bla bla bla". La doppietta segnata è stata l'occasione per scrollarsi di dosso questo peso,Ormai il classe 2000 è nel pieno della sua maturità calcistica e la Juventus ha necessità di ritrovare (o trovare in via definitiva) la continuità e la consacrazione del proprio attaccante. Per due motivi principali.

. Vlahovic è entrato nel penultimo anno del suo contratto, ma ha anche attivato l'ultimo step di aumento salariale programmato fin dal primo giorno quando firmò in bianconero approdando a Torino dalla Fiorentina.. Il rinnovo si farà (come dichiarato anche dal capo dell’area sportiva), ma la distanza, attualmente, fra la Juventus e Vlahovic è ancora ampia da colmare.. Serve il sì di Vlahovic o ci si ritroverà di fronte all’ultimo anno di accordo (scadenza 30 giugno 2026) con una situazione complessa, in pieno stile Chiesa, da gestire.

, autore di una tripletta perfetta contro il Le Havre con la maglia del suo Lille nell’ultima giornata di Ligue 1. Il canadese, classe 2000, è ormai entrato nella fase della piena maturità calcistica: in Belgio prima e in Francia poi,Chiaro come ci sarà da battere la concorrenza di Inter e Newcastle, ma la Vecchia Signora crede fermamente nel talento di David, oltre al fatto che si sposerebbe perfettamente con la filosofia di gioco imposta da Motta in bianconero. Per la Juventus,. Senza dimenticare che i rapporti ottimali tra Giuntoli e il club bretone possono favorire il buon esito dell’operazione. Il canadese e il suo entourage chiedono un ingaggio da circa 6 milioni più bonus a stagione e da Torino prendono nota.

