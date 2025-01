Juventus, da Araujo a Disasi: il punto sulla difesa

Dopo Alberto Costa, dopo Kolo Muani, la Juventus continua a essere una delle protagoniste di questa sessione di mercato. I bianconeri devono fare ancora qualcosa al centro della difesa, prendendo uno o due giocatori e potrebbero diventare anche tre dopo il - sempre più probabile - addio di Danilo. Giuntoli è al lavoro su più fronti per capire condizioni e costi dei giocatori in lista, si sta muovendo su diverse piste e- Classe '98, è un centrale francese che può adattarsi anche da terzino destro, contratto in scadenza a giugno 2029 e in uscita dai Blues in questo mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Sky Sport; il difensore, secondo Fabrizio Romano al momento non interessa ai bianconeri, che prima vorrebbero provare ad arrivare ad altri obiettivi nella lista.

- Tra gli altri nomi ai quali sta pensando Giuntoli resiste la candidatura di, per il quale si potrebbero riaprire i dialoghi con il Milan;ha sul tavolo una proposta di rinnovo con il Barcellona (il contratto attuale scade nel 2026) e a oggi è orientato a rimanere in Spagna e la richiesta del Barça non scende sotto i 50 milioni. Gli altri profili da monitorare sono quelli didel Lens edel Feyenoord.