Juventus, Danilo e Vlahovic i volti della disfatta. Ma sta davvero funzionando tutto?

Cosa c'è, sulla bilancia? Ha ancora senso fare un discorso die di, di ambizioni e gap? Laè un passo indietro rispetto alle dirette concorrenti per il titolo. Non l'ha detto la partita di San Siro contro l'Inter, l'ha certificato la gara-trappolone per eccellenza: un mercoledì freddo e torinese, l'Allianz Stadium pieno, il Parma che per lunghi tratti domina pure il gioco. Eccoci, allora, alla prima resa dei conti dell'era Thiago: a un quarto del campionato, la classifica indica 7 punti di distanza dal Napoli, 3 dall'Inter, 1 dall'Atalanta. La Fiorentina e la Lazio possono superare i bianconeri e riportarli addirittura al quinto posto. E' già finita la favoletta della buonanotte al passato?

Lo dirà il tempo, così come il tempo ha già decretato una distanza piuttosto netta con chi è davanti, Atalanta compresa. La sensazione generale è che in questo momento, alla Juventus, manchino risposte. E naturalmente i primi colpevoli sono i presunti e cosiddetti trascinatori. Quando è stato richiamato all'ordine,ha risposto in maniera estremamente altalenante; Dusandopo il gol di San Siro - ma non la prestazione - è incappato nuovamente in una serata storta, divorandosi la prestazione e impregnandosi di rimpianti. E in mezzo, Locatelli a parte, grosse certezze non sono arrivate. Nemmeno dal mercato. Thuram è un'altalena, Douglas Luiz praticamente inutilizzato e inutilizzabile.

Molto spesso tutto si riduce allora al numero nove. O a quanto riesci a tenere difensivamente. Del resto è la legge delle montagne russe: quando sei in picchiata provi ad aggrapparti alle certezze, a cosa ti dà più solidità, specialmente nei momenti di maggior timore. E' un istinto di sopravvivenza. Ed è un istinto rifarsi sugli errori, prevalentemente quelli di Vlahovic, specialmente quelli difensivi. Nel festival horror di Juve-Parma, due dati dovranno far riflettere Thiago Motta. Il primo: da quando Bremer si è infortunato, i gol subiti sono diventati 10 in appena 6 partite; 1 grande chance e 2 tiri sprecati come bottino finale di Dusan Vlahovic. In copertina ci sono loro, poco dietro c'è tutto il resto. Sta davvero funzionando, questa Juventus?