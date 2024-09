Juventus, Del Piero incorona Yildiz: "Giusto dargli la 10. Non si è montato la testa e si è preso la responsabilità"

Redazione Calciomercato

Il gol "alla Del Piero" messo a segno da Kenan Yildiz nell'esordio stagionale della Juventus nella nuova super Champions League ha lasciato il segno e a commentare il gesto tecnico notevole e il record segnato dal fantasista turco (giocatore più giovane ad esordire da titolare e a segnare in Champions per i bianconeri ndr.) è stato proprio l'ex-attaccante, ex-bandiera ed ex-capitano. Parlando a Sky Sport Del Piero ha incoronato Yildiz come giusto erede confermando la bontà della scelta di avergli dato la "sua" numero 10 sulle spalle."Il suo gol è meraviglioso, stupendo, a giro sul secondo palo. E' un tipo di tiro che a me piace. L'hanno realizzato molto prima di me e tanti hanno segnato così anche dopo. Ma è proprio bello, questa palla che va giù e poi scende dipinge una traiettoria stupenda. E poi quando il pallone va sotto il sette è proprio una goduria...".

Tornando a Yildiz: è un ragazzo sano, si vede che non s'è montato la testa però s'è preso la responsabilità di indossare la 10 senza fare troppi discorsi. Si dicono tante cose sui giovani, sull'aspettare, ma cosa vuol dire aspettare? Sta facendo vedere delle cose che è giusto premiare anche con questa maglia".