Getty Images

Juventus, dopo il no di Rugani l'Al Ain vuole Kostic

16 minuti fa



L'Al Ain di Hernan Crespo continua a tenere vivi i contatti con la Juventus nonostante il no ricevuto soltanto qualche giorno fa da Daniele Rugani. Il difensore aspetta offerte dall'Europa come quella che arriverà dal Bologna, ma la formazione degli Emriati Arabi Uniti ha virato su altri profili sempre di casa bianconera.



Il nome nuovo, ma per cui si stanno registrando le stesse perplessità del centrale italiano, è quello di Filip Kostic per cui sono paritti i primi contatti. Anche il serbo è fuori dai progetti di Thiago Motta ed è candidato a dire addio, ma anche lui sta aspettando proposte provenienti dall'Europa prima di poter dire sì a una proposta araba.