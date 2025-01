Juventus e Fiorentina, trattativa per Fagioli: incontro in programma, la richiesta di Giuntoli e due alternative

Il futuro diè sempre più in dubbio per la. Il centrocampista italiano classe 2001 è da tempo ai margini delle rotazioni die la società bianconera sta lavorando alla possibile cessione già in questa finestra di mercato invernale. Le proposte sono state tante, ma nelle prossime ore sono previsti contatti diretti, con laFagioli piace molto alla società viola che vorrebbe inserire in organico un centrocampista di qualità da mettere davanti alla difesa e dopo l'aggiunta di Folorunsho come mezzala fisica a disposizione di Palladino. Le parti sono in contatto e nelle prossime ore, come raccontato da Sky, ci sarà un contatto diretto fra le due dirigenze per provare a trovare un'intesa.

, ma la Fiorentina sta spingendo per uncosì da poter quantomeno reinvestire il futuro incasso. Le alternative non mancano con Olympique Marsiglia e Parma che restano alla finestra.