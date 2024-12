Juventus-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

non sarà mai una partita come le altre, a maggior ragione quest’anno in cui le due squadre si affrontano in occasione dellaa pari punti, 31, anche se i viola hanno da recuperare i 73 minuti della partita con l’Inter, interrotta per il dramma di Edoardo Bove. La squadra di Palladino arriva da due sconfitte di fila e deve ritrovarsi, mentre gli uomini di Thiago Motta, ancora imbattuti, dopo quattro pareggi di fila, sono riusciti a battere il Monza. Appuntamento

Partita: Juventus-Fiorentina

Juventus-Fiorentina Data: domenica 29 dicembre 2024

domenica 29 dicembre 2024 Orario: 18:00

18:00 Canale TV: Dazn , Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Dazn Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 Streaming: Dazn, Sky Go, NOW TV

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All: Thiago MottaDe Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All: PalladinoLa Juventus ha ritrovato in gruppo Danilo, Douglas Luiz e Koopmeiners, che si candida a partire da titolare al posto di Nico Gonzalez. Il grande ex ha lavorato a parte secondo un programma di recupero concordato e potrebbe, quindi, iniziare in panchina.

Nella Fiorentina l’unico dubbio riguarda la trequarti, con Beltran che insidia Gudmundsson. A sinistra confermato Sottil.Juventus-Fiorentina sarà visibile su DAZN e in co-esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Dazn su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.E’ necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento. Per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go su dispositivi mobili, l'alternativa è costituita da NOW TV acquistando il pacchetto “Pass Sport”.

La telecronaca su Dazn sarà affidata a Edoardo Testoni e Valon Behrami, mentre su Sky e NOW TV ad Andrea Marinozzi e Blerim Dzemaili.