Juventus su Tomori: le posizioni del Milan e del calciatore

. Arrivato il 22 gennaio 2021 dal Chelsea per 35 milioni di euro tra prestito e riscatto, il difensore inglese classe 1997 è sotto contratto fino a giugno 2027 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Finora ha raccolto 157 presenze in maglia rossonera con 7 gol, un assist, 30 cartellini gialli e 2 espulsioni (una diretta e una per doppia ammonizione). In questa stagione è fermo a 15 presenze e, con l'episodio del secondo rigore calciato (e sbagliato) da Tammy Abraham al posto del rigorista designato Christian Pulisic che fece arrabbiare Paulo Fonseca.

Quest'ultima ipotesi sembra la più probabile, almeno per il momento, più la prossima estate che già questo inverno. Così club e calciatore avranno tempo e modo di vedere se per la prossima stagione sulla panchina rossonera ci sarà ancora il tecnico portoghese oppure un nuovo allenatore, una variabile non di poco conto.Scottato dall'affare Kalulu (scaricato dai rossoneri e diventato subito fondamentale per Thiago Motta),

richiesti dai dirigenti rossoneri, ma, dove sono già(classe 1997 ex Fiorentina) del Feyenoord(classe 2003) del Benfica.