Juventus, contestazione allo Stadium contro il Bologna: fischi e cori "tirate fuori i c****"

AFP via Getty Images

, non sta attraversando il miglior momento della sua stagione e la gara contro il Bologna è stata l'occasione in cui i propri tifosi hanno iniziato a contestare i giocatori scelti da Thiago Motta per entrare in campo. Prima i fischi all'intervallo e poi addirittura cori offensivi nei confronti della squadra.All'intervallo i bianconeri sono usciti dal campo dell'Allianz Stadium di Torinoche non hanno evidentemente apprezzato i primi 45 minuti di gara messi in campo dalla squadra allenata dae che è andata negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore degli ospiti allenati da Vincenzo Italiano.

L'infortunio alla caviglia di) nei minuti iniziali della gara ha inevitabilmente condizionato la gara anche perché proprio da quel lato di campo è arrivata la percussione diche ha portato al gol del momentaneo vantaggio del Bologna.che i tifosi stanno facendo pesare ai propri giocatori.Solo una volta, infatti, la Juventus era riuscita a rendersi realmente pericolosa verso la porta difesa da Skorupski conE con il gol del due a zero preso, insieme all'espulsione dalla panchina dell'allenatore italo-brasiliano, la Curva Sud ha scelto di contestare apertamente anche la squadra.

Al minuto 61' è infatti partito un coro dalla frangia organizzata dei tifosi bianconeri di attacco alla squadra. Il classicoche si è poi allargato a tutto il resto dello stadio. Solo il gol di Koopmeiners del 2-1 ha placato, momentaneamente, l'animo battagliero dei tifosi.