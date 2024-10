Juventus, Giuntoli: "Sostituire Bremer? Aspettiamo opportunità a gennaio. Su Pogba la nostra posizione è chiara"

, Managing Director Football della Juventus, ha fornito le classiche dichiarazioni pre partita, a Sky Sport, prima dela sfida che vede i bianconeri affrontare la Lazio di Marco Baroni."Siamo partiti bene, da zero, con tanti ragazzi nuovi e un modo di pensare diverso. Siamo contenti"."Vogliamo ragionare sempre d'insieme, la squadra sta facendo bene. Qualcuno ha già dimostrato il proprio valore, altri speriamo lo facciano presto"."Siamo partiti bene, una squadra quasi nuova del tutto, ma la continuità ci fa ben sperare. Vogliamo tornare a vincere e invertire la rotta delle partite in casa".

"La nostra posizione è chiara: è stato un grande giocatore, ma è fermo da tanto. Siamo stati costretti a investire su altri e la rosa in questo momento è al completo".A DAZN"La nostra posizione è molto chiara. Paul è stato un grande giocatore, ma è fermo da tanto, lo scorso anno e anche quest'anno siamo stati costretti a fare tanti investimenti su altri giocatori. In questo momento la rosa è al completo"."L'infortunio di Bremer ci fa pensare che il mercato di gennaio possa darci una mano. Aspetteremo delle opportunità pur sapendo che non è un mercato facile quello di gennaio. Intanto, vediamo i ragazzi presenti in rosa quello che possono dare".

"Tutti hanno bisogno di vincere. E' chiaro che il mister e noi vogliamo farlo dominando il gioco. Ci proveremo tutte le partite anche se non è facile, ma giocare bene molte volte ti aiuta a vincere"."Noi siamo molto contenti dell'inizio, momento delicato non lo neghiamo tante assenze con tante partite complicate. Siamo qui ad affrontarle, le difficoltà di un percorso fanno parte di una grande crescita".Vorremmo che tutti facessero sempre bene, è chiaro che ha avuto qualche piccolo difficoltà dal punto di vista fisico, ma sta rimontando la classifica nel gruppo, sta facendo bene durante la settimana. Ci vuole un po' di pazienza, sono passati solo due mesi".

