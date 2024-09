Juventus, i convocati di Thiago Motta per la Roma: la decisione su Koopmeiners, Conceicao e Gonzalez

Getty Images

A chiudere la terza giornata della Serie A 2024/25 ci sarà la sfida all’Allianz Stadium tra la Juventus e la Roma. Per il match, in programma alle 20:45, il club bianconero ha riamato la lista dei convocati a disposizione di Thiago Motta. Il tecnico bianconero ha chiamato 21 calciatori e tra questi figurano anche i nuovi acquisti: Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, tutti alla prima chiamata ufficiale in bianconero.

Di seguito l’elenco completo:Perin, Pinsoglio, Di GregorioBremer, Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Savona, RouhiLocatelli, Koopmeiners, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz

Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Mbangula