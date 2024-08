Juventus, il Genoa a un passo da Miretti: accordo raggiunto

Getty Images

è pronto a salutare la Juventus. Il club bianconero e il giovane centrocampista piemontese avrebbero deciso di accettare la proposta delappena iniziata.Il recente reintegro in organico di Weston McKennie, operato da Thiago Motta, ha ristretto le possibilità di vedere il campo al giovane talento nato e cresciuto nel vivaio della Vecchia Signora. Da qui l'esigenza del ragazzo, ma anche della dirigenza juventina, di cambiar aria per poter proseguire in quel percorso di crescita che lo ha portato fino alla chiamata in Nazionale maggiore.

Secondo JuveNside, Miretti è atteso a Genova nelle giornata di domani per sostenere le visite mediche preliminare alla firma del suo accordo annuale con il Grifone.