Juventus, il Girona torna alla carica per Arthur

50 minuti fa



Il Girona è tornata alla carica per Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano resta in uscita dalla Juventus con cui è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026, ma che è considerato fuori rosa da Giuntoli e Thiago Motta fin dall'inizio della stagione.



Il Santos è in forte pressing per riportarlo in Brasile, ma il giocatore vorrebbe ancora rimanere in Europa e fra i tanti club, soprattutto spagnoli, che vorrebbero provare a dargli un'altra chance c'è il Girona.



Il club spagnolo, secondo quanto riportato da El Desmarque, ha chiesto informazioni alla Juventus per capire se c'è margine per poter approfondire un discorso in prestito. Il problema più grande resta lo stipendio dell'ex-Gremio e Barcellona che, percependo 5 milioni di euro netti all'anno più 4 di bonus, costringerebbe la società bianconera a partecipare a parte degli emolumenti.