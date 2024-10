Juventus, il momento no di Danilo: criticato anche in Brasile, come può cambiare il mercato

Poco, pochissimo spazio per Danilo nella nuova Juventus. Il brasiliano è passato dall’essere il capitano con la fascia al braccio nell’era Allegri a diventare un giocatore “importante come tutti” con la gestione Motta. Nelle prime partite l’allenatore gli ha preferito il 2003 Savona promosso dalla NextGen,- Danilo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo, ma negli accordi c’è una clausola che potrebbe allungare il rapporto in automatico:. C’è anche chi ha sospettato che il poco utilizzo da parte dell’allenatore possa essere legato a un rinnovo che la Juve non vorrebbe, ma secondo quanto filtra è un’ipotesi che non trova conferme e le scelte di Motta sono puramente di natura tecnica.

- Al momento però. Il giocatore sta vivendo questo momento non semplice con assoluta tranquillità, è concentrato sul campo e vuole fare bene quando sarà chiamato in causa. L'idea è quella di andare avanti in bianconero almeno fino a giugno, poi si tirerà una linea e si valuterà la stagione insieme all'allenatore e alla società. A fine stagione il brasiliano potrebbe lasciare Torino per iniziare una nuova esperienza, magari proprio per un ritorno in Brasile.

- Proprio lì dove l'altro giorno è stato criticato dopo una partita con la nazionale: nella vittoria del Brasile per 2-1 contro il Cile nella gara di qualificazione al prossimo Mondiale,. Critiche e insulti sui social, verso Danilo e verso Ederson colto di sorpresa dall'attaccante avversario. Il difensore della Juventus, ammonito nella ripresa, è stato accusato anche di non attaccare abbastanza nella sua zona di campo.

- Nonostante il periodo delicato che sta attraversando il giocatore, però, il ct della Seleçao Dorival lo convoca e lo mette in campo. Il motivo? Esperienza e leadership, in Brasile ne sono sicuri. Danilo è un giocatore importante per lo spogliatoio, la scelta di dargli la fascia da capitano è legata al suo ruolo di guida per i più giovani. I; in più aiuta la squadra a ripartire e blocca gli attacchi avversari. C'è da dire anche che a oggi non ha molta concorrenza nel suo ruolo, scorrendo le rose dei top club europei non ci sono terzini destri brasiliani pronti a togliergli il posto. Così Danilo ha iniziato la stagione tra le panchine con la Juventus e il posto da titolare nel Brasile.