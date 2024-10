Cos'è la protezione per Koopmeiners e come può essere usata dalla Juventus

GETTY

La cintura legante per lesione alle costole che la Juventus medita di utilizzare per accelerare il ritorno in campo dimerita un approfondimento. Questa fascia elastica è studiata per garantire stabilità, supporto e alleviare il dolore, specialmente in condizioni come la nevralgia intercostale, lesioni post-operatorie o costole fratturate.La cintura garantisce una compressione efficace che, prevenendo ulteriori traumi. L'ortesi toracica fornisce un supporto sicuro e confortevole per costole rotte o incrinate.

Per gli atleti diventa dunque fondamentale. Grazie alla sua struttura allargata che copre una maggiore porzione del torace, la fascia è ideale per chi ha bisogno di un supporto solido durante gli allenamenti o le partite, senza limitare eccessivamente i movimenti.Realizzata in materiali elastici e traspiranti, è adatta per essere indossata a lungo senza causare fastidio o irritazioni.L’utilizzo di questa fascia permette all'atleta di stabilizzare la zona delle costole ferite, riducendo i movimenti improvvisi che potrebbero peggiorare l'infortunio. In questo modo, è possibile continuare a giocare, con un supporto che limita lo stress sulla parte lesa.