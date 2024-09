Juventus, infortunio per Conceiçao: problema muscolare, domani gli esami

Brutte notizie in casada questa lunga sosta per le nazionali.è rimasto alla Continassa per lavorare con un gruppo tutto sommato folto di giocatori a disposizione, ma nella giornata di oggi in seguito all'allenamento mattutino, si è fermato per infortunio uno degli ultimi arrivati in bianconero nel corso di questo mercato:L'esterno portoghese si è fermato nel corso della prima seduta odierna dopo aver sofferto undi rito al JMedical per capire l'entità del problema ed escludere o confermare eventuali lesioni.

L'impatto del figlio di Sergio sulla squadra allenata da Thiago Motta è stato importantissimo al punto da aver già spinto la Juventus ad iniziare a pensare al suo futuro. Il classe 2002 è arrivato a Torino insarebbe previsto il suo ritorno al Porto dove si attiverebbe unaLa Juventus vorrebbe trattenerlo a Torino, ovviamente a cifre inferiori a quella prevista dalla clausola.