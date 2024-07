Juventus, infortunio per Miretti: frattura al piede, i tempi di recupero

Getty Images

Brutte notizie per la Juventus che perde Fabio Mirettidiverse settimane. Come riporta il sito ufficiale bianconero "il centrocampista,, questa mattina - 29 luglio - è stato sottoposto ad esami strumentali presso il JMedical. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 15 giorni". Miretti starà lontano dai campi di giocoUno stop che non ci voleva per il centrocampista classe 2003,, che lo avevano chiesto in prestito, per provare a convincere Thiago Motta a dargli spazio. Venerdì Miretti aveva giocato il primo tempo della partita contro il Norimberga, persa 3-0, venendo sostituito al 46' da Adzic.

- Lo scorso 17 luglio Miretti ha rinnovato il contratto fino al 2028. La scorsa stagione non è stato centro del progetto di Allegri, ha totalizzato 28 presenze, due gol e due assist.