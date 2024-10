Juventus, interesse reale del Real Madrid per Cambiaso: il punto

Redazione Calciomercato

In una recente intervista al Corriere dello Sportaveva svelato un principio fondamentale portato da Thiago Motta alla Juventus: è lo spazio che conta, è importante come lo va ad occupare chi sta attaccando, mentre i ruoli servono più in fase difensiva.. Probabilmente il segreto dell’entusiasmante avvio di stagione di Andrea è tutto nel rapporto con due allenatori che stanno segnando una fase importante della carriera dell’esterno nato a Genova il 20 febbraio del 2000.

Quando giochi tanto e bene sia in serie A che in Champions League con la maglia della Juventus è quasi consequenziale l’interesse dei grandi club europei.. Il gravissimo infortunio con tripla rottura accusato da Dani Carvajal nella gara di Liga contro il Villarreal ha privato Carlo Ancelotti del miglior terzino destro al mondo e non è da escludere un investimento in quella zona di campo tra gennaio e la prossima estate.. Però Andrea può essere soddisfatto del lavoro fatto fin qui e dell’interesse di una società così straordinaria.

Thiago Motta non ama le banalità e ogni scelta ha una filosofia dietro.Il tecnico italo-brasiliano ha apprezzato una dichiarazione in particolare: "Sono orgoglioso degli estimatori che potrei avere. In qualsiasi caso, la Juve è il mio Real. Ho rinnovato fino al 2029 e vorrei restare il più a lungo possibile"., ancora prima di essere aperto. E la Juventus è contenta dila scorsa estate per uno dei capitani della squadra. Cambiaso è il presente e il futuro della Vecchia Signora, il Real Madrid oggi non fa paura.