Inter, elongazione per Calhanoglu: Juventus a rischio. Zielinski recupera

, il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato un’a San Siro.“Esami strumentali per il centrocampista turco Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro la Roma.

- Hakan Calhanoglu proverà a recuperare in tempo per la partita contro la Juventus, ma. Lo si valuterà giorno dopo giorno, spostando nel caso il rientro a seconda delle risposte fisiche saprà fornire il centrocampista.- Intanto. Il centrocampista polacco, che ha saltato la trasferta di ieri a Roma dopo il problema muscolare accusato in nazionale, dovrebbe partire con la squadra nerazzurra per la trasferta di mercoledì sera in Champions League sul campo dello Young Boys.