Juventus, job’s not finished: ecco cosa può accadere con Kostic e Arthur

Redazione Calciomercato

Kostic e Arthur, per motivi diversi, sono rimasti a libro paga della Juventus. Si alleneranno a parte, nel rispetto delle norme del contratto collettivo dei calciatori, ma, salvo clamorosi sviluppi che in questo momento non si possono prevedere, non verranno utilizzati da Thiago Motta. Per Giuntoli il lavoro sul mercato non è finito il 30 giugno ma sta continuando per due giocatori che fino a gennaio costeranno circa 5 milioni di euro (2 milioni lordi Kostic e 3,2 Arthur).. Dopo aver sperato nel Napoli, il brasiliano ora è in attesa di una opportunità. Consapevole che alla Juventus non avrebbe nemmeno una chance per convincere Thiago Motta.

Diversa la posizione di Kostic rispetto al compagno Arthur: è stato l’esterno serbo a rifiutare diverse destinazioni, Fiorentina su tutte, negli ultimissimi giorni di mercato. Motivo?Nonostante i segnali che gli sono arrivati dal club vanno totalmente in direzione contraria.