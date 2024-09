Il nuovo acquisto della Juventus, arrivato in estate in prestito oneroso dal Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport e si è soffermato sulle indicazioni che gli ha dato Thiago Motta dal suo arrivo in bianconero: “Il mister ci dà tanta fiducia, ci dà libertà di giocare e quindi da professionista ti senti a tuo agio. A me chiede solo di giocare bene a calcio, giochiamo per tutti i tifosi e gli spettatori e il nostro obiettivo è che loro siano contenti nel vederci”. Ecco le altre dichiarazioni:- "Per noi difensori è sempre un aspetto positivo non prendere gol, ma è un lavoro di tutta la squadra. Senza le mezzali sarebbe più difficile per noi, è sempre bene lavorare tutti insieme e avere uno staff così a disposizione”.

- “Io mi sono sentito subito bene. Quest’anno ho avuto un buon pre-campionato, poi su queste partite con il lavoro che abbiamo fatto mi sentivo in fiducia. Noi siamo tutti giocatori forti, bisogna essere sempre pronti a indossare questa maglia”.- “C’è gente che non ci credeva? (ride ndr). Io sono uno molto concentrato su me stesso, poi quando sei fuori dal tuo Paese ascolti meno tutti i giornalisti e queste cose, questo è un aspetto un po’ più facile per me. Io sono uno che lavora tanto e crede tanto nel lavoro su se stessi, e quando lavori vedi i risultati dopo”.

- "Come abbiamo vissuto le tre partite della scorsa settimana? L’ultima è stata una settimana impegnativa, con tante partite. Siamo concentrati, siamo solo all’inizio di stagione e stiamo lavorando sempre più forte per essere i migliori. L’umore della squadra è buono".