Koopmeiners o Douglas Luiz? L'unica certezza della Juventus è Locatelli

Il trio che, all'inizio dell'estate, è stato designato da Cristiano Giuntoli per rivoluzionare la mediana della Juventus è stato riunito: prima, poi, infine, dopo un lungo tira e molla con l'Atalanta, anche. Tempi duri per chi è rimasto? C'era da aspettarsi di sì. E invece, complici l'inserimento lento del brasiliano, un infortunio non grave del francese e l'arrivo tardivo dell'olandese, le prime tre uscite stagionali dei bianconeri hanno vistoLocatelli arrivava da un 2023/24 non indimenticabile: bloccato in cabina di regia con mezzali molto dinamiche accanto (spesso Rabiot e McKennie), l'ex Milan non è riuscito ad esprimersi sui livelli dei mesi migliori a Sassuolo. Ed è stato proprio il suo allenatore di quei tempi,riportando Locatelli in una linea a due e dandogli le chiavi della manovra nella zona nevralgica del campo.

Adesso che Thuram rientra a disposizione e al netto di imprevisti dal punto di vista fisico,Koopmeiners e Douglas Luiz sono anche impiegabili in posizione più avanzata, Thuram garantisce più muscoli e dinamismo, Locatelli e Fagioli una gestione del pallone più ragionata. La sensazione è che Motta rinunci malvolentieri ad un palleggiatore in più, e nella prima di campionato contro il Como, tra i due, prima che Thuram si infortunasse,Non sarebbe poi così strano, allora, se fosse proprio il campione d'Europa 2021, juventino fin da piccolo, uno dei punti di riferimento del centrocampo bianconero.