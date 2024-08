Juventus, la stellina Hasa va al Lecce: i dettagli

Getty Images

, trequartista classe 2004 della, è stato ceduto dalla società bianconera al Lecce. L'operazione è a titolo definitivo, e probabilmente sarà inserita un'alta percentuale di rivendita. Hasa era in scadenza di contratto nel 2025.Centrocampista offensivo, Hasa è un classe 2004 nato in Italia da genitori albanesi che la Juventus ha scovato in provincia all'età di 8 anni. Arrivava dall'astigiano, e giocava nel San Domenico Savio, la squadra del suo paese. Da allora una carriera totalmente in bianconero che sta continuando di anno in anno facendo tutta la trafila fino alla Juve Next Gen.

Come tutti i figli di migranti nati su suolo italiano Hasa ha dovuto aspettare il compimento dei 18 anni di età per poter prendere la cittadinanza italiana, ma gli scout del settore giovanile azzurro lo tenevano d'occhio da tempo e, appena possibile, lo hanno aggregato all'Under 18 prima e all'Under 19 poi. Proprio con la Nazionale di Alberto Bollini si è laureato Campione d'Europa Under 19 lo scorso 16 luglio. 4 assist (fra cui quello del gol vittoria di Kayode), 1 gol e il titolo di miglior giocatore del torneo sono un meritato premio all'attesa dell'Azzurro.

Fisico strutturato anche se non altissimo, fa della classe e della tecnica il suo punto di forza. È intelligente a livello tattico e, per questo è anche molto duttile con un sinistro da valorizzare. Il ruolo? Uno e tanti; mezzala d'inserimento, trequartista puro, all'occorrenza provato da regista o anche da esterno d'attacco puro.