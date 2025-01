Juventus, le 5 stelle stuzzicano ma come rinunciare a questo Thuram? Le ultime verso la Supercoppa

AFP or licensors

Lalavora verso la semifinale di Supercoppa Italiana da giocare contro il Milan a Riyad, per accedere alla finale contro una tra Inter e Atalanta:ha le idee piuttosto chiare per quel che riguarda la formazione da proporre, ma un dubbio su tutti è rilevante:sarà portiere di coppa,da una parte edall'altra agiranno sulle rispettive corsie. In mezzonon potranno rifiatare. Davanti, a sinistrae a destraper la sfida al padre neoallenatore del Milan, anche se Weah è recuperato.al centro, Locatelli in mediana. L'altro posto a centrocampo sarebbe così di Thuram, ma ecco il dubbio: c

L'argentino, reduce da un problema fisico che lo ha costretto al subentro nella sfida da ex contro i viola, si era ben comportato al rientro dall'infortunio che lo aveva tenuto ai box dall'inizio di ottobre, e il suo possibile impiego dà da pensare a Motta.