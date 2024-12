2024 Getty Images

Juventus, Locatelli ammonito: era diffidato, quale partita salta tra il derby col Torino e la Supercoppa e perché

un' ora fa

1

A guastare un’ottima partita è arrivato un giallo per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus ha ben figurato nella gara dei suoi contro la Fiorentina, pareggiata in extremis da parte dei viola.



Ulteriore beffa per l’ex Milan è stato però questo giallo che, essendo lui nella lista dei diffidati, gli costerà la presenza nella prossima partita.



Locatelli sarà sì out ma non nella gara che, cronologicamente, i bianconeri affronteranno per prima, ossia la semifinale di Supercoppa contro il Milan. Il centrocampista sarà invece assente nel derby contro il Torino in programma per l'11 gennaio. A partire da quest’anno infatti la norma è cambiata e, a differenza delle annate precedenti, i giocatori che subiscono questa sanzione la scontano in campionato e non in una competizione differente.