Juventus, Locatelli: "Buon punto ma potevamo fare di più, non vogliamo alibi. Non segniamo? Non prendiamo neanche gol"

Lain emergenza pareggia ancora in UEFA Champions League. Seconda 'X' consecutiva per i bianconeri di Thiago Motta, che a Birmingham fermano l'Aston Villa sullo 0-0 nella quinta giornata della fase campionato.Con il brivido finale, all'ultimo secondo annullato a Rogers il gol che sarebbe valso la vittoria agli inglesi. Al termine della gara, il centrocampista juventinoè intervenuto ad Amazon Prime Video partendo proprio da questo episodio: "Ho capito che era fallo subito, Michele viene toccato ed ero tranquillo. Non ero tranquillo prima perché abbiamo preso una punizione inutile".

- "Potevamo fare di più, puntiamo sempre a vincere. Non vogliamo alibi e scuse, diamo tutto per la maglia. Credo comunque che sia un buon punto su un campo difficile".- "Lottiamo ogni giorno, siamo questi, siamo noi e dobbiamo dimostrare di poter indossare questa maglia".- "Sono due partite che non lo facciamo. Oggi abbiamo avuto due occasioni nitide, dobbiamo fare meglio. Ma sottolineerei il fatto che non prendiamo gol".