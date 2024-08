Getty Images

L'ipotesi è concreta, ma è ancora tutta da mettere nero su bianco. Anzi: bianco su nero., però prima le parti devono impegnarsi per raggiungere unche spazzerebbe via ogni dubbio. Si scrive così come si ragiona: con i. L'americano è stato finora tra i giocatori più difficili da piazzare, soprattutto per le alte richieste del suo entourage alla voce "ingaggio". E adesso?

Da anticipazione di Gazzetta,Da una parte il club bianconero s'impegna a mantenere Weston ancora una volta tra le scelte dell'allenatore - era già capitato la scorsa stagione -, dall'altra Weston si mette a disposizione dei compagni e si piega alle volontà juventine.Condizioni che Wes non aveva finora condiviso, ma il mercato è spesso fatto anche del "", del tempismo come delle tempistiche.Ecco: non c'è stato nessun inserimento tale da accontentare sia il giocatore, sia la società.

Ribadiamo: elemento fondamentale per la permanenza diè l'apertura a, o almeno meno alte rispetto alle iniziali richieste., pure in virtù delle difficoltà sul mercato e quindi nella composizione della rosa che affronterà il. Resta però una trattativa da chiudere e definire prima di cedere il passo alle certezze. Di sicuro, la mano tesa del calciatore verso Giuntoli e i dirigenti rappresenta undella volontà di Weston: come la Juve, non c'è niente. Anzi: come la Juve, niente è arrivato. Ore calde per capire. E capirsi.